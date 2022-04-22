سفيرة تركيا: الصداقة والمحبة بين شعبي تركيا والكويت عميقة ومتجذرة

أكدت سفيرة تركيا لدى الكويت، عائشة هلال صايان كويتاك، على متانة العلاقات بين تركيا والكويت وأنها وصلت لمستويات جيدة للغاية.

وذكرت كويتاك، في بيان صادر عن السفارة التركية في الكويت، مساء الخميس، إن "الصداقة والمحبة بين شعبي تركيا والكويت عميقة ومتجذرة".

وأضافت: "أقول وبكل سرور إن العلاقات التركية الكويتية وصلت إلى مستويات جيدة للغاية (..) نهدف إلى تعزيز التعاون بين تركيا والكويت في جميع المجالات".

وفي الجانب الاقتصادي، أفادت المسؤولة التركية بأنه "رغم تفشي وباء كورونا، استمرت الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وأيضا تغلبنا نسبيا على تأثير الوباء على تجارتنا الثنائية".

وأردفت: "ارتفع حجم التجارة بين تركيا والكويت بنسبة 31.5 بالمئة في عام 2021، مقارنة بالعام السابق حيث تجاوز 800 مليون دولار".

وزادت: "بلغت الاستثمارات من الكويت في بلادنا ملياري دولار، كما بلغ حجم المشاريع التي قامت بها شركات المقاولات التركية في الكويت حتى الآن 8.4 مليارات دولار".

وتابعت: "الكويت هي الدولة التي يأتي منها أكبر عدد من السياح إلى تركيا نسبة إلى عدد سكانها، والكويتيون هم أيضا من بين أكثر الأجانب الذين يشترون العقارات في تركيا".

وختمت بالقول: "ستستمر سفارتنا بتقديم الدعم الكامل لكل خطوة يجب اتخاذها من أجل زيادة تطوير العلاقات بين تركيا والكويت".

وتجمع بين تركيا والكويت علاقات سياسية ودبلوماسية جيدة، فضلا عن تعاون مشترك في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها.