قبرص التركية.. تتار يعيد تكليف صوجو أوغلو بتشكيل الحكومة

أعاد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، الجمعة، تكليف رئيس الحكومة فايز صوجو أوغلو، بتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من استقالته.

وأفادت وكالة قبرص التركية للأنباء، أن الرئيس تتار استقبل رؤساء الأحزاب السياسية في البلاد، بينهم رئيس حزب الوحدة الوطنية فايز صوجو أوغلو.

وأضافت أن تتار كلف صوجو أوغلو بإعادة تشكيل الحكومة.

وقال صوجو أوغلو في تصريح صحفي عقب اللقاء إنه يعتزم تقديم قائمة بالتشكيلة الحكومية حتى صباح الاثنين المقبل.

وأضاف أنه سيبدأ في مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية اعتبارا مساء الجمعة، وأنه يهدف لاستكمال عملية تشكيل الحكومة بحلول عيد الفطر.

والأربعاء صادق الرئيس أرسين تتار على استقالة حكومة فايز صوجو أوغلو، التي تشكلت في 21 فبراير/ شباط الماضي.