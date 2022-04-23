أردوغان يلفت إلى معاناة الأطفال في الحروب حول العالم

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى معاناة الأطفال بالحروب والصراعات حول العالم.

جاء ذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في فعالية للاحتفال بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى التطورات الأخيرة على الصعيد الإقليمي، معربا عن بالغ حزنه جراء معاناة الأطفال في بعض المناطق المجاورة.

وأعرب أردوغان عن بالغ قلقه جراء مقتل عشرات آلاف الأطفال، وتيتّم مئات الآلاف منهم في البلدان الواقعة جنوب تركيا، واستمرار مأساة فقدان عشرات الآلاف من الأطفال في مناطق مختلفة حول العالم، أبرزها أوروبا.

كما عبر عن قلقه جراء استمرار الحرب في شمال تركيا (الروسية الأوكرانية) التي أكملت شهرها الثاني.

وأكد على أن الأطفال أبرز دافع بالنسبة لبلاده من أجل بذل مساعي إنهاء الحروب والأزمات وإرساء أجواء الأمن والرفاه.

ويوافق عيد الطفولة والسيادة 23 أبريل/ نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح فيه مجلس الأمة الكبير عام 1920.

يشار أن مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك؛ أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك تحول اسم العيد إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".