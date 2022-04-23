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وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأوكراني أهمية وقف إطلاق النار

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 23.04.2022 16:20
DHA DHA

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، السبت، أن أقار أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

وشدد أقار خلال الاتصال على أهمية إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

وبحثا الجانبان ضمان النقل الآمن لطائرتي "A400M" العالقتين والسفن التجارية المنتظرة في الموانئ الأوكرانية أيضا.

وأكد أقار أن تركيا ستواصل القيام بدورها في المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

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