أردوغان وزيلينسكي يبحثان هاتفياً آخر تطورات الوضع في أوكرانيا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بحثا خلاله الأوضاع وآخر التطورات بخصوص الحرب في أوكرانيا.

وخلال الاتصال أكد أردوغان على أهمية إجلاء المدنيين والجرحى من مدينة ماريبول الأوكرانية.

كما أكد أردوغان استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم خلال مرحلة المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وأن أنقرة تنظر بإيجابية لمقترح أن تصبح دولة ضامنة في المفاوضات بين البلدين.

وشهدت إسطنبول، أواخر/ مارس الماضي، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.