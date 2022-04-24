تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا

أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية التي تنقل الجنود المتجهة الى سوريا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية السبت عن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

وقال تشاوش أوغلو في تصريحات للصحفيين أثناء توجه لأوروغواي "لقد أغلقنا المجال الجوي أمام الطائرات الروسية العسكرية، وكذلك الطائرات المدنية، المتجهة إلى سوريا. أعلنا ذلك في مارس/آذار وانتهت المهلة في أبريل/ نيسان."

ولفت تشاوش أوغلو إلى أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بالقرار الذي نقله بدوره إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أن حظر الطيران سيستمرّ ثلاثة أشهر.

ولم تردّ روسيا على الفور على الإعلان التركي.

وتحاول تركيا التوسط لإنهاء النزاع القائم في أوكرانيا، بحيث استضافت اجتماعات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في إسطنبول واجتماعًا آخر بين لوزير الخارجية لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في أنطاليا.

وتسعى أنقرة حاليًا إلى تنظيم قمّة في إسطنبول بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم اعتراف تشاوش أوغلو بأن احتمال اجراء محادثات مماثلة لا يزال ضعيفًا.