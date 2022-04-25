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تشاوش أوغلو يفتتح المبنى الجديد للقنصلية التركية في سان باولو

وكالة الأناضول للأنباء
سان بولو
نشر في 25.04.2022 09:48
آخر تحديث في 25.04.2022 10:39
جانب من افتتاح المبنى الجديد للقنصلية التركية في سان بولو البرازيلية وكالة الأناضول للأنباء جانب من افتتاح المبنى الجديد للقنصلية التركية في سان بولو البرازيلية (وكالة الأناضول للأنباء)

افتتح وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو المبنى الجديد لقنصلية تركيا في مدينة سان باولو البرازيلية.

وشارك إلى جانب تشاوش أوغلو في مراسم الافتتاح السفير التركي في البرازيل، مراد أتش، والقنصل العام التركي في سان باولو، غورسال أوران، وممثل عن الخارجية البرازيلية، إضافة إلى مسؤولين محليين.

وفي كلمة له خلال المراسم، أعرب ممثل الخارجية البرازيلية في سان باولو، ريموند ماغنو، عن سعادته إزاء زيارة تشاوش أوغلو لمدينتهم.

وعبر عن تهانيه لتركيا إزاء افتتاحها المبنى الجديد لقنصليتها في سان باولو التي وصفها بأنها القلب الثقافي والاقتصادي لأمريكا اللاتينية.

بدوره، قال السفير التركي في البرازيل، مراد أتش، إنهم يهدفون من خلال الانتقال إلى المبنى الجديد، لتحسين مستوى خدماتهم التي يقدمونها.

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