أردوغان يزور المملكة العربية السعودية الخميس القادم

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرياض يوم الخميس القادم ضمن جهود إحياء العلاقات التركية السعودية وتعزيزها، وفق ما صرحت مصادر اليوم الثلاثاء.

وتجري مساعٍ بين أنقرة والرياض في الأشهر الأخيرة لإصلاح بعض الأضرار الدبلوماسية بعد عقد من التوتر ، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبعدما طالبت تركيا بمحاكمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين لشبهة ضلوعهم في القضية، فرضت الرياض مقاطعة غير رسمية على البضائع التركية.

وفيما لم تعترف المملكة علناً إطلاقاً بمقاطعة البضائع التركية، أيد رجال الأعمال وتجار التجزئة السعوديون هذه الخطوة مع توسع التوترات السياسية بين البلدين وقتها.

هذا وقد تباحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع العاهل السعودي الملك سلمان في أبريل/نيسان ومايو/أيار العلاقات الثنائية، ثم أعلن بعد شهر أن أنقرة تأمل في زيادة تعاونها مع دول الخليج.

كما تحرز تركيا تقدمًا في إصلاح العلاقات المتوترة مع مصر والإمارات العربية المتحدة.

وأرسلت تركيا في مايو وفدا إلى السعودية لإجراء محادثات كما التقى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في الرياض بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان