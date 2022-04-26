تركيا تصدر أول دفعة من مسيرات "جاكال" إلى بريطانيا

أعلنت شركة "بي في لوس تكنولوجي" التركية لتطوير الطائرات المسيرة تصدير الدفعة الأولى من مسيرات جاكال Jackal محلية الصنع.

هذا وسيتم تصدير الدفعة الأولى من الطائرات المسيرة المذكورة إلى بريطانيا.

لمسيرات "جاكال" لديها القدرة على حمل ما يزن 15 كيلوغراما ويمكنها أن تحلق لمسافة تصل إلى 130 كيلومترا.

وأبرمت شركة "بي في لوس تكنولوجي" مع نظيرتها البريطانية "فلاي باي تكنولوجي" عقداً لتصدير المسيرات المذكورة إلى بريطانيا.

وعقدت مراسم إبرام العقد بين الجانبين في مركز المؤتمرات بجامعة غبزة التقنية، في ولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا.

ويتضمن العقد في المرحلة الأولى، تصدير 5 مسيرات "جاكال" إلى بريطانيا، ستستخدم في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية.

و"جاكال" مزودة بمحركين نفاثين كهربائيين يعملان بالمراوح وتعتبر الأولى من نوعها في تركيا وهي من نوع "VTOL" أي أنه يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا.

وتهدف الشركة المطوّرة إلى الرفع من وزن حمولة الطائرة، وكذلك تحسين مداها خلال في السنوات القادمة.