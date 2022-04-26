تركيا تنشئ مركز اختبارات لأنظمة الصواريخ والدفاع الجوي

تستعد تركيا لافتتاح مركز اختبار ودمج أنظمة الدفاع الجوي (HSTEM)، في العاصمة أنقرة، المخصص لإجراء اختبارات على منتجات دفاعية محلية الصنع، وإتمام تصنيعها وفق الشروط اللازمة.

وأفدت مصادر مطلعة أن أعمال البنى التحتية لمشروع المركز الذي يتم إنشاؤه بإشراف هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، شارفت على الانتهاء.

ومن المقرر أن يشهد مركز "HSTEM" تطوير أنظمة للصواريخ والدفاع الجوي وإنتاجها التسلسلي، إلى جانب عملية دمج الأنظمة الدفاعية.

ومن المقرر أيضا أن يشهد المركز نفسه، فعاليات الإنتاج والتكامل والاختبار والتحقق من الأنظمة والصواريخ المصنعة من قبل شركات الصناعات الدفاعية التركية.

ومن المقرر أن يفتتح قريباً، مع استكمال التحضيرات الأخيرة من أجل إطلاق فعالياته.

ومن الأقسام التي يضمها مركز "HSTEM"، مبنى إنتاج ودمج الأنظمة البالغ مساحته المغلقة 16 ألف متر مربع، ويضم أعمال الإنتاج التسلسلي لمشاريع إنتاج الصواريخ والمنظومات الدفاعية الجوية.

أما مركز التحكم، فسيشهد عمليات التخطيط لكافة أنشطة الاختبار والتنسيق بينها والتحكم بها عن بعد، والاحتفاظ بالبيانات التي يتم التوصل إليها أثناء الاختبارات وبعدها، فضلا عن تحليل وتقييم البيانات.

ومن الأقسام الأخرى التي يضمها المركز أيضاً، منطقة الرماية المغلقة، وسيتم فيها اختبار الأسلحة والذخائر المطورة حديثاً، والتحقق من مدى فاعليتها ونجاحها.

مسار الرماية الممتد على مسافة 200 متر، يمكن فيه اختبار كافة الأسلحة التي يصل عيارها إلى 35-40 مم.

كما يضم مركز اختبار ودمج أنظمة الدفاع الجوي أقساماً أخرى مخصصة لاختبارات أنظمة الدفاع الجوي، وعيار الأسلحة المطورة، وأبراج اختبار لقياس قدرات الرادار والاستشعار الكهروضوئية للأنظمة.

وكذلك قسماً يحتوي على مسارات اختبار يمكنها قياس قدرات الأنظمة في مختلف الشروط البيئية والجغرافية.

وسيساهم المركز في قياس أداء الأنظمة التي تم تطويرها سابقاً، في خطوة تسبق تحسين أدائها بحسب الظروف العسكرية على أرض الواقع، وبحيث يمكنها مواكبة المعايير العسكرية العالمية.

استعدادات لأولى الاختبارات:

ويستعد مركز "HSTEM" لاحتضان أولى عمليات الاختبار بعد افتتاحه قريباً، فمن المقرر أن يشهد اختبار برنامج "ROBOSİM" للمحاكاة، وإجراء اختبار الساحة المكشوفة والبنى التحتية للمنظومة المذكورة.

وسيستخدم برنامج "ROBOSİM" في محاكاة الأهداف التي يمكن أن تواجه الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوية محلية الصنع، على أرض الواقع.

وتشمل عملية المحاكاة التي يقدمها البرنامج المذكور، مختلف التحركات والاتجاهات والزوايا التي يمكن أن تواجه الأنظمة الجوية على أرض الواقع.

وسيتمكن مطورو الأنظمة الدفاعية الجوية، بفضل برنامج المحاكاة، من التعرف على أكبر عدد ممكن من السيناريوهات الصعبة التي تواجه منتجاتهم في أرض المعركة.

ويتميز برنامج المحاكاة "ROBOSİM" بأنه فريد من نوعه في العالم، من حيث البنى التحتية والبرمجيات والمعدات التي يتمتع بها.