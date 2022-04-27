أقار يشدد على التزام تركيا باتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق البحرية

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على التزام بلاده بتطبيق بنود اتفاقية مونترو الخاصة بعبور السفن الحربية من المضائق التركية أثناء الحروب.

جاء ذلك خلال تصريحاته عقب اجتماع المجموعة الاستشارية الأمنية لبحث الوضع في أوكرانيا، الذي عُقد في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) جنوب غربي ألمانيا، بمشاركة أكثر من 40 دولة.

وقال أقار: "بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، أبلغنا جميع الأطراف أنه لن تكون هناك سفن حربية تعبر مضيق البوسفور ضمن إطار مونترو، ولم يحصل حتى الآن أن حدث عبور من المضيق بأي شكل من الأشكال".

وأشار إلى التزام البلدان المعنية بطلب أنقرة، وتابع: "لا ينبغي بأي حال أن يتحول البحر الأسود إلى منطقة منافسة استراتيجية، وإلا فقد تكون لذلك تداعيات خطيرة للغاية".

وبشأن الألغام البحرية المنجرفة إلى مياه تركيا الإقليمية في البحر الأسود، لفت أقار إلى إبطال مفعول 3 ألغام بشكل آمن حتى الآن.

وأوضح أن سفن صيد الألغام والمروحيات وطائرات الدورية البحرية وفرق الدفاع تحت الماء في حالة تأهب.

وأردف: "نراقب مضيق البوسفور عن كثب، واتخذنا تدابير إضافية لضبط الدخول والخروج وعدم مواجهة أي مفاجآت، كما قمنا بتركيب رادارات للرصد".

وتطرق أقار خلال حديثه لعملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق، مؤكدا سيرها بنجاح رغم التضاريس والظروف المناخية الصعبة.

وذكر أن العملية أسفرت حتى الآن عن تحييد 57 إرهابيا.