جامعة إسطنبول تنظم امتحان القبول الجامعي التركي "يوس" في 38 دولة

تستعد جامعة إسطنبول وهي من أقدم الجامعات في تركيا، لتنظيم امتحان قبول جامعي في يونيو/حزيران في 38 دولة. وامتحان جامعة اسطنبول للطلاب الدوليين "يوس"، هو اختبار قبول للطلاب الأجانب في أكثر من 100 جامعة في تركيا.

ومن المقرر أن يعقد امتحان هذا العام في 50 مركزاً للاختبار في 38 دولة في 11 يونيو/حزيران فيما يستمر التقدم بطلبات الامتحان لغاية 2 مايو/أيار، عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

وتغطي مراكز الامتحانات معظم البلدان التي تعتبر فيها تركيا وجهة شهيرة للتعليم. وستكون المراكز مفتوحة للطلاب في عدة مدن، بما في ذلك كينشاسا والقاهرة وميونيخ وجاكرتا ونيامي ولاهور والدوحة وموسكو والخرطوم وباريس وألماتي وبريشتينا وتونس وطشقند.

وستقام الامتحانات داخل تركيا في كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة بالإضافة إلى 11 مدينة أخرى، بما في ذلك أضنة وكهرمان مرعش وإزمير وماردين وشانلي أورفا وطرابزون ووان وهطاي وغازي عنتاب، إلى جانب المدن الحدودية هوبا في ولاية أرتفين و إبسالا في ولاية أدرنة.

وسيكون الاختبار متاحاً بـ 6 لغات، بما في ذلك التركية والعربية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والروسية. ويتم تعيين مستشارين شخصيين للمتقدمين من قبل الجامعة أثناء عملية التقديم، ويسألونهم عن تفضيلهم للجامعات التركية إذا اجتازوا الامتحان.

وتستقطب تركيا بالتوازي مع بروزها المتزايد في المجتمع الدولي، عدداً كبيراً من الطلاب الدوليين كل عام، سواء من خلال الدورات المدفوعة أو عبر برامج المنح الدراسية. وأطلقت رئاسة المنح الدراسية التركية التي تشرف على أكبر برنامج للمنح الدراسية للطلاب الدوليين في البلاد، عملية التقديم لعام 2022. ويغطي البرنامج الذي تموله رئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة، طلاب الجامعات والباحثين بعد التخرج، كما يوفر البرنامج إلى جانب المساعدات النقدية للطلاب، فرصاً بحثية للمتقدمين، فضلاً عن فرصة للتعرف على تركيا.

يذكر أن فتح باب التقديم لعام 2022 تم في الفترة من 10 يناير/كانون الثاني إلى 20 فبراير/شباط 2022، عبر الإنترنت من خلال نظام التقديم المجاني لبرنامج المنح الدراسية. وفي عام 2021، وصلت طلبات الحصول على المنح التركية إلى رقم قياسي بلغ 165.500 طلباً من 178 دولة.