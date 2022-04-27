جعفروفيتش وشنطوب يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وذكرت رئاسة البوسنة والهرسك في بيان، مساء الثلاثاء، أن جعفروفيتش التقى شنطوب في العاصمة سراييفو.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الجيدة بين البلدين.

كما ناقشا الوضع الأمني والسياسي في البوسنة والهرسك والمنطقة، وآثار الهجمات الروسية على أوكرانيا على استقرار البلاد.

وخلال اللقاء، قال جعفروفيتش إن لتركيا دور في تحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها، وخاصة في البوسنة والهرسك.

وأكد أن دعم تركيا للبوسنة والهرسك في مرحلة التكامل الأوروبي - الأطلسي مهم لبلاده، بحسب البيان.

من جهته، أكد شنطوب في بيان عقب الاجتماع، أن الاستقرار والسلام في البلقان مهمان للغاية بالنسبة لبلاده.

وأضاف أن استمرار الاستقرار السياسي والسلام في البوسنة والهرسك مهم للغاية بالنسبة لتركيا التي تتابعه عن كثب وتبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك واستمراره.

وأكد أن السلام والاستقرار في البوسنة والهرسك مهمان ليس فقط لمنطقة البلقان إنما لأوروبا أيضا.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في البوسنة والهرسك في الموعد المحدد.