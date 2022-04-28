أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا مستجدات الملف الأوكراني

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله آخر تطورات الوضع في أوكرانيا وعملية تبادل سجينين بين موسكو وواشنطن داخل تركيا، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن بوتين شكر أردوغان على دور تركيا في عملية مبادلة الطيار الروسي قونستانتين يوريشنكو، بجندي المشاة البحرية الأمريكي تريفور ريد.

وأشاد الرئيس أردوغان بدور الاستخبارات التركية في تبادل الأسيرين الروسي والأمريكي.

وأوضح أن استمرار الحوار بين الأجهزة الاستخبارية (مع روسيا) يسهم في الحد من المآسي بالمنطقة.

وتطرق الرئيسان خلال الاتصال إلى آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أردوغان في هذا الخصوص، استعداد تركيا لأخذ زمام المبادرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوسط من أجل إحلال السلام.

وشدد على أن تركيا ستواصل جهودها لتجاوز الأزمة القائمة بين جارتيها ولإحلال السلام بينهما.

وأبلغ أردوغان نظيره الروسي برغبة تركيا في إرساء السلام الدائم والاستقرار بالمنطقة بالسرعة القصوى عبر زيادة زخم المفاوضات التي جرت في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا.