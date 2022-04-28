إحراق المصحف في الدول الإسكندنافية يؤجج الإسلاموفوبيا

قال موسى غليجي إمام وخطيب مسجد كلية الإلهيات بجامعة مرمرة، إن إحراق المصحف الشريف في الدول الإسكندنافية عمل استفزازي من شأنه تعزيز الإسلاموفوبيا.



وكان غليجي أعد رسالة دكتوراة عن الإسلاموفوبيا، وعمل إمام مسجد في النرويج لمدة 5 أعوام.

وتحدث غليجي عن وقائع إحراق المصحف الشريف وتصاعد الخطاب المعادي للمسلمين في النرويج والدنمارك والسويد وفنلندا التي تُعرف بأنها "مهد الديمقراطية في العالم".

وذكر أن قيام السويدي الدنماركي راسموس بالودان، زعيم حزب "النهج الصلب" اليميني المتطرف (Stram Kurs) بإهانة المصحف أكثر من مرة، يعد مؤشراً على تنامي الإسلاموفوبيا في السويد.

وأضاف أن بالودان تجول في عدة دول تحت حماية كاملة من الشرطة وقوات الأمن وأحرق المصحف في الكثير من الأماكن خاصة في الأحياء التي يعيش بها المسلمون، معبراً عن كراهيته للإسلام والمسلمين في إطار النموذج الإسكندنافي للحرية المطلقة، مشيراً إلى أنه نجح في استفزاز مشاعر المسلمين في السويد وفي كل العالم.

ولفت غليجي الى أن بالودان زاد من أعماله الاستفزازية في شهر رمضان، مما أدى إلى زيادة حدة التوتر في السويد وباقي الدول الإسكندنافية.

وأفاد بأن الدول الإسكندنافية تحتضن العديد من الأحداث التي تتناقض مع الصورة المعروفة لها في المجتمع الدولي والصورة الذهنية لدى الناس حول كونها دول تدافع عن الحقوق والحريات والمساواة والشفافية وحرية التعبير المطلقة.



وتابع "بالرغم من هذه الصورة، يرى الفرد الإسكندنافي أن على المسلمين المهاجرين في الدول الإسكندنافية ألا يجعلوا قيمهم الثقافية والدينية أهم وأعلى من حرية التعبير غير المشروطة حتى ولو تعارض ذلك مع دينهم وعاداتهم."

وأكد على ضرورة عدم تقييم وقائع إحراق المصحف الشريف في إطار الديمقراطية وحرية التعبير.

وأوضح غليجي أن الأعمال الاستفزازية بحرق المصحف الشريف وقبل ذلك رسم الصور الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد والإصرار على نشرها، يفضح نية الدول الإسكندنافية في تحويل شعار التسامح غير المشروط والحرية المطلقة إلى أداة، كأنها تجربة اجتماعية على المجتمع المسلم في تلك البلاد.

واستطرد "الهدف من هذه الأعمال الاستفزازية هو اختبار مدى تحمل المجتمع المسلم لها في إطار الديمقراطية والمساواة وحرية التعبير والتسامح، ويُراد بذلك توصيل رسالة مفادها يجب عليكم أن تحترموا مبدأ حرية التعبير لدينا حتى ولو قمنا بإهانة دينكم عليكم أن تتقبلوا ذلك".

وزاد: "ما لم يتم وضع حدود لحرية الفكر والتعبير فيما يخص إهانة المقدسات الدينية، سيستمر استخدام هذه الأعمال الاستفزازية في الدول الإسكندنافية أداة لإبعاد المسلمين عن التصرفات والمواقف "غير الديمقراطية والمنافية لحرية التعبير" على حد زعمهم".