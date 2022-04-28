تركيا تعلن الرد على انتهاكات جوية يونانية في إيجة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية السفير تانجو بيلغيتش، إن قوات بلاده ردت على طلعات استفزازية وانتهاكات للقوات الجوية اليونانية فوق بحر إيجة.

جاء ذلك في معرض ردّه خطيًا الخميس على سؤال حول اتهامات اليونان لتركيا بانتهاك مجالها الجوي فوق بحر إيجة.

وأشار بيلغيتش إلى أن تصريحات الخارجية اليونانية حول الأحداث التي جرت بين القوات الجوية للبلدين في إيجة يوم 27 أبريل/ نيسان الجاري، "لا تعكس الحقيقة".

وأوضح أن سلاح الجو اليوناني قام بطلعات استفزازية بالقرب من السواحل التركية بين 26 و 28 أبريل، وانتهك مرارًا المجال الجوي التركي في مناطق "ديديم" و"داتشا" و"دالامان".

وشدّد على أن سلاح الجو التركي ردّ على تلك الطلعات الجوية الاستفزازية والانتهاكات وفقًا لقواعد الاشتباك.

وأكّد أن "اليونان هي الطرف الذي بدأ التوتر وقام بتصعيده، وبالتالي فإن اتهام تركيا بمزاعم لا أساس لها يتعارض مع الأجندة الإيجابية التي تشكلت في الفترة الأخيرة وعلاقات حسن الجوار بين البلدين".

ودعا الجانب اليوناني إلى وضع حد لأفعاله وخطاباته الاستفزازية وأن يدعم بصدق إجراءات بناء الثقة التي بدأت على الصعيدين الثنائي وداخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

من ناحية أخرى، قال بيلغيتش إنه لم يطرأ أي تغيير على موقف تركيا تجاه حل جميع المشاكل في إيجة، بما في ذلك مساحة المجال الجوي، وفقًا للقانون الدولي وفي إطار حوار صادق مع اليونان.