أردوغان يؤكد أن تركيا والسعودية على أبواب عهد جديد

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية "ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة الصديقة والشقيقة".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للرئيس أردوغان عبر تويتر، مساء الخميس، حول زيارته إلى السعودية.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه يجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.

وأردف :"نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

وأعرب عن ثقته بأن زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل ستصب في المصلحة المشتركة للبلدين.

وتابع :"نرى أن لدينا إمكانات جادة في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة".

وأكد حرص تركيا على أمن واستقرار منطقة الخليج قائلا :"نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا".

ومضى قائلا: "نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب".

وزاد: "أنا على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي".

وأضاف: "زيارتنا هذه التي تأتي في أيام رمضان الفضيل المليء بالرحمة والمغفرة والعطف ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة".

ويجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى السعودية الخميس والجمعة تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.