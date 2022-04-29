البيت الأبيض يشكر تركيا على دورها في عملية تبادل السجينين مع روسيا

أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن شكر واشنطن وامتنانها لتركيا على قبولها إجراء صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على الأراضي التركية.



وأضافت بساكي في المؤتمر الصحفي اليومي أنهم يجرون مباحثات منذ مدة طويلة مع روسيا من أجل إطلاق سراح جندي المشاه البحرية الأمريكي تريفور ريد وأنهم نقلوا الطيار الروسي قونستانتين يوريشنكو إلى تركيا كما نُقل إليها المواطن الأمريكي، معربة عن شكر بلادها لتركيا لقبولها إجراء صفقة التبادل على أراضيها.



وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين تسلموا المواطن الأمريكي في تركيا وأن الرئيس بايدن أصدر تصريحا مكتوباً بعد العملية وصف فيها صفقة التبادل بأنها قرار صعب.

وأكدت بساكي أن واشنطن لم تقدم أي وعود أخرى لموسكو لتسلم المواطن الأمريكي باستثناء الطيار الروسي المذكور.



وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية صرح بأن الرئيس بايدن أصدر قرار عفو خاص عن الطيار الروسي المحتجز تمهيداً لإجراء عملية التبادل.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عبر حسابه بتويتر عن شكره لتركيا على دورها في عملية تبادل السجينين.