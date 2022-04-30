أردوغان: اتفقنا مع الرياض على دفع التعاون الاقتصادي المشترك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة والرياض اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من المملكة العربية السعودية، إثر زيارة استغرقت يومين.

وأضاف الرئيس أردوغان: "اتفقنا مع الرياض على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين".

وأعرب عن دعم تركيا تنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي في السعودية.

وأردف: "يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء".