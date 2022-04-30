أردوغان يجري اتصالات هاتفية مع سلطان عمان والأمين العام للأمم المتحدة

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان السبت، اتصالين هاتفيين، الأول مع سلطان عُمان هيثم بن طارق بحثا خلاله العلاقات الثنائية، والثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبحثا فيه آخر تطورات الحرب الأوكرانية ـ الروسية.

ففي بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان بحث مع سلطان عُمان سبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية.

وأعرب الرئيس عن أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع سلطنة عمان في كافة المجالات.

من جانب آخر، قدم غوتيريش معلومات للرئيس أردوغان في الاتصال حول نتائج محادثاته في موسكو وكييف.

وبدوره، أكد أردوغان استعداد تركيا لدعم جهود الأمم المتحدة بشأن مجموعة الاتصال الإنسانية وعمليات الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية في أوكرانيا.

وقال إن تركيا ستواصل حث كل من أوكرانيا وروسيا على التصرف بحكمة وعلى أساس المصالحة.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل بكل حزم وصدق جهودها الرامية إلى تجاوز الأزمة القائمة وإرساء السلام.

كما هنأ أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة يوم ميلاده (30 أبريل/ نيسان 1949).

وأجرى غوتيريش زيارة إلى روسيا وأوكرانيا يومي الأربعاء والخميس، التقى خلالها رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، وفولوديمير زيلينسكي، في إطار المساعي الدولية لإيقاف الحرب.