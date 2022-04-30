القره داغي يرحب بالتقارب السعودي التركي ويصفه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح

أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، بالتقارب السعودي التركي وبعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي مؤكدا أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وغرد القره داغي اليوم قائلا إن "التقارب السعودي التركي خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأشار إلى أن "هناك كلمات قرآنية ثلاثة تكوّن الأمة وتحافظ عليها وتثبت التجارب أنها حق وحقيقة"، وهي: "اعتصموا بحبل الله جميعا" و"الصلح خير" و"لا تنازعوا".

وأوضح أن "الآية الأولى لتكوين الأمة القائمة على العقيدة والأخلاق، والثانية لعلاج المشاكل والتحديات إن وجدت".

والسبت، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه أجرى زيارة ناجحة استغرقت يومين إلى السعودية تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح أن أنقرة والرياض اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام، وتمت مراجعة العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية.

كما أشار إلى أنه جرى بحث الخطوات المشتركة التي يمكن الإقدام عليها من أجل تطوير العلاقات التركية السعودية.

وتربط أنقرة والرياض علاقات دبلوماسية تاريخية تعود إلى عام 1929، بعد عام من توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بينهما"، بحسب تقارير سابقة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وشهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية منذ أن تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 28 أغسطس/ آب 2014، والملك سلمان حكم المملكة في 23 يناير/ كانون الثاني 2015.