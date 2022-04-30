عملية "المخلب ـ القفل".. استشهاد جندي تركي شمالي العراق

استشهد جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها في عملية "المخلب ـ القفل" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجندي نور الدين أوزون أصيب بجروح خلال اشتباكات يوم 19 أبريل/ نيسان الجاري، ونُقل إلى المستشفى إثر ذلك، إلا أن كافة محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

وأعربت عن تعازيها لأسرة الشهيد والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، سائلة الله الرحمة للفقيد.

من جهته، قدم وزير الدفاع خلوصي أقار التعازي في استشهاد الجندي، متمنيا الرحمة له.

وفي 18 أبريل الجاري، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.