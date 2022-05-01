أردوغان: تركيا ستتجاوز غلاء الأسعار في المستقبل القريب

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستتمكن من تجاوز قضية غلاء الأسعار في فترة وجيزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مشاركته في مأدبة إفطار مع العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية في إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن تركيا أولت اهتماما خاصا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير في فترة كان فيه العالم يتعارك مع وباء كورونا والأزمة الناجمة عن الحرب الدائرة شمالي البحر الأسود (بين روسيا وأوكرانيا).

وأضاف أن حكومته ستواصل جهودها لإنشاء مستقبل أكثر ازدهارا لتركيا، مبينا أن الجهات التي تنتظر تعثر تركيا ستُصاب مجددا بخيبة أمل كبيرة.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواجه منذ فترة تحديات حقيقية، مبينا أن جزءًا من هذه التحديات مصدرها التطورات العالمية والجزء الآخر ناجم عن ديناميكيات داخلية.

وتابع قائلا: "نقوم دائما بتحسين مستوى معيشة العاملين، وقد رفعنا في هذا الإطار الحد الأدنى للأجور أكثر من 50 بالمئة، ورغم ذلك ندرك أن عمالنا يستحقون أكثر من هذه النسبة".

وأردف قائلا: "الحروب والصراعات الدائرة في منطقتنا والخبرات التي اكتسبناها من مكافحتنا للإرهاب، تظهر مرة أخرى مدى أهمية كل مشروع نقوم به في مجال الصناعات الدفاعية".