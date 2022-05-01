تشاوش أوغلو يهنئ نظيره القرغيزي بتولي منصبه الجديد

هنأ وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو نظيره القرغيزي جينبك كولوباييف بتوليه منصبه الجديد.

وذكرت مصادر في الخارجية التركية للأناضول أن تشاوش أوغلو وكولوباييف بحثا اليوم في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية.

وتولى كولوباييف منصبه الجديد في 22 أبريل/ نيسان الماضي.

فيما ذكرت الخارجية القرغيزية في بيان أن الوزيران أعربا عن رضاهما من الديناميكيات الإيجابية في تنمية العلاقات البينية.

وأضافت أن تشاوش أوغلو وكولوباييف اتفقا على عقد الاجتماع المقبل لمجموعة التخطيط الاستراتيجية المشترك بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية في أقرب وقت.

وأوضحت أن الوزيران بحثا جدول أعمال تنظيم اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي على مستوى رئيسي البلدين في قرغيزيا خلال العام الحالي.

وأشارت الخارجية القرغيزية إلى أن كولوباييف نوّه إلى دور الوساطة التي تقودها تركيا في سبيل تخفيض التوتر بين روسيا أوكرانيا، في سياق مباحثات الوزيرين حول قضايا دولية.

وفي اتصال منفصل، بحث تشاوش أوغلو مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس أخر المستجدات في أوكرانيا، وفق مصادر في الخارجية التركية.