قرقاش: زيارتا أردوغان للإمارات والسعودية خطوة لصالح المنطقة

اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرتين إلى الإمارات والسعودية "خطوة إيجابية لصالح المنطقة".

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في تويتر، السبت:" زيارات الرئيس أردوغان للإمارات والسعودية الشقيقة وتبني نهج التواصل والتقارب خطوة إيجابية لصالح المنطقة ككل".

وأضاف: "لا يجب أن نقبل بأن يبقى النظام الإقليمي مأزوما وعلينا أن نعزز الثقة ونبني الجسور ونحل المشاكل ونعمل معا نحو الاستقرار والازدهار المشترك".

والسبت اختتم الرئيس أردوغان زيارة إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسبق ذلك زيارة أجراها أردوغان إلى الإمارات في فبراير/ شباط الماضي هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.