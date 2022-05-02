أقار: يعلن تحييد 61 إرهابيا في عملية المخلب-القفل

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الإثنين، تحييد 61 إرهابيا من تنظيم بي كا كا خلال عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق منذ منتصف الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات العاملة داخل البلاد وعلى الخط الحدودي وتلك المشاركة في العمليات شمالي سوريا والعراق.

وأضاف في كلمته بغرفة العمليات المشتركة التابعة لقيادة القوات البرية، في ولاية شانلي أورفة (جنوب شرق) أن عملية "المخلب- القفل" تشكل ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابي من شأنها القضاء على الإرهابيين في منطقة العملية.

وأكد أن العملية متواصلة بنجاح وتم خلالها تحييد 61 إرهابيا وتدمير 82 مغارة ووكرا يستخدمها الإرهابيون.

كما أشار إلى تدمير 413 عبوة ناسفة، واستمرار أعمال التمشيط في المنطقة، مؤكد أن خسائر الإرهابيين ستزداد خلال الأيام المقبلة.

وشدد أقار على أن الهدف الوحيد لعمليات تركيا شمالي العراق هم الإرهابيون، منوها أن أنقرة تحترم سيادة واستقلال العراق الشقيق ووحدة أراضيه.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

من ناحية أخرى، أكد أقار عدم وجود أي فرق بين تنظيم "بي كا كا" و امتداده في سوريا "ي ب ك".

ولفت إلى أن البعض يعمد إلى التعاون مع "ي ب ك"، مؤكدا أن تركيا ستواصل مكافحة الإرهابيين بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءهم.

ولفت إلى أن تركيا تتابع التطورات شمالي سوريا عن كثب وشدد أنها لم ولن تسمح بإقامة ممر إرهابي في المنطقة.

كما تطرق أقار إلى انتهاكات مقاتلات يونانية الأجواء التركية في الفترة الأخيرة، وأكد أن تركيا ستواصل الرد على أي خطوة ضدها.

وأوضح أن سلاح الجو التركي يرد بالمثل على أي انتهاكات من الجانب اليوناني، وأن القوات البحرية بدورها في حالة تيقظ وتقوم بما يلزم لحماية مناطق الصلاحية البحرية التابعة لتركيا.