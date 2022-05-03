الممثلون الخاصون لعملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا يعقدون لقاءهم الثالث

عقد الممثلون الخاصون لعملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا، اللقاء الثالث في العاصمة النمساوية فيينا، الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

وجمع اللقاء الممثل الخاص التركي السفير سردار قليج ونائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان.

ولفتت الخارجية إلى أن الممثلين الخاصين أكدا التزام البلدين بهدف التطبيع التام عبر هذه العملية، وتبادلا وجهات النظر البناءة في هذا الإطار.

وأشارت إلى أن الجانبين تناولا الخطوات المحتملة التي يمكن الإقدام عليها لإحراز تقدم ملموس في هذا السياق.

وجددا التزامهما بمواصلة مسار التطبيع دون شروط مسبقة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أعلنت منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعيين قليج سفيرها السابق لدى واشنطن، ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

فيما عينت أرمينيا روبينيان ممثلا خاصا في إطار عملية الحوار بين البلدين.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الأول بين الجانبين في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما احتضنت فيينا الاجتماع الثاني في 24 فبراير/ شباط الماضي.