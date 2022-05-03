صويلو: تركيا كلها ساهمت في بناء منازل الطوب في إدلب

قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن المنازل التي تبنيها تركيا في محافظة إدلب السورية قد ساهم فيها 85 مليون مواطنا تركياً.

جاء ذلك في كلمة أثناء مشاركته، اليوم، في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في المحافظة المذكورة.

وأوضح صويلو أن عدد المنازل التي تبنيها تركيا في إدلب سيصل إلى 100 ألف، بفضل التكاتف والتكافل بين أبناء الشعب التركي.

وأشار إلى أن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) أشرفت وستواصل الإشراف على بناء منازل الطوب في إدلب.

وتابع قائلا: "سنواصل إنشاء المنازل في هذه المنطقة كي يتمكن مليون لاجئ من الإخوة السوريين من العودة إلى بلادهم، سيما أن الرئيس أردوغان أبلغ قادة العالم في عدة مناسبات بفكرة إنشاء منازل للسوريين في المناطق الحدودية المجاورة لتركيا".

وأضاف أن تركيا تعتزم تجهيز 100 ألف منزل من الطوب قبل نهاية عام 2022، عملا بتعليمات الرئيس أردوغان.

وقبل خطاب صويلو، ألقى الرئيس أردوغان كلمة عبر رسالة مصورة كشف فيها عن تحضير أنقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016.

وأوضح أن المشروع سيكون شاملا بصورة كبيرة، وسينفذ في 13 منطقة على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق.