وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي إجلاء المدنيين من ماريوبول

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في أوكرانيا، الإثنين، حسب بيان للدفاع التركية.

وشدد أقار على ضرورة التوجه إلى وقف إطلاق النار فورا من أجل تحسين الوضع الإنساني وتحقيق الأمن والاستقرار من جديد في المنطقة.

كما أكد الوزير التركي على أهمية إجلاء المدنيين بشكل آمن عبر البر أو البحر، وخاصة في مدينة ماريوبول.

وأضاف أن تركيا ستواصل كما كانت من قبل، القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص المساعدات الإنسانية، وفيما يخص تحقيق السلام في المنطقة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".