الدفاع التركية: ضبط كمية كبيرة من الذخائر للإرهابيين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لتنظيم بي كا كا الإرهابي شمالي العراق في إطار عملية المخلب- القفل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن جنود الجيش بدأوا بتمشيط المخابئ والمغارات التابعة للإرهابيين في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وأكدت الوزارة أن عملية "المخلب-القفل" تستمر بنجاح، وأن القوات التركية تدك مخابئ وملاجئ الإرهابيين في شمالي العراق.

وأطلقت تركيا ليلة الأحد - الإثنين قبل الماضيين، عملية "المخلب- القفل" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.