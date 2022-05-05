المستشار النمساوي يلتقي أردوغان في يونيو

أعلنت رئاسة الوزراء النمساوية، اليوم الخميس، أن المستشار النمساوي كارل نيهامر سيلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، أواخر يونيو/حزيران القادم.

وأفاد البيان الصادر عن الرئاسة الوزراء النمساوية، أن نيهامر سيشارك في قمة الناتو بموجب الدعوة الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في الحلف.

وأضاف البيان بحسب وكالة الأنباء النمساوية، أن نيهامر وأردوغان بحثا هاتفيا مؤخرا الحرب الروسية الأوكرانية، كما تناولا العلاقات الثنائية، مشيرا إلى تطورها في الآونة الأخيرة.

وقال: "وفقا للقاءات التي أجريتها مع الرؤساء، الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، وأردوغان، أعتقد أن مفاوضات إسطنبول هي أفضل خيار من أجل السلام في أوروبا".

وأكد المستشار النمساوي تطور العلاقات الثنائية مع تركيا في الفترات الأخيرة على كافة الأصعدة.