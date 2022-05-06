تركيا تعتزم زيادة حدود السرعة على الطرق السريعة

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم الخميس عن خطة لزيادة حدود السرعة على الطرق السريعة من 120 كيلومتراً في الساعة إلى 140 كيلومتراً في الساعة ابتداء من 1 يوليو/تموز.

وكان الوزير قد أعلن عن خطط لزيادة حدود السرعة عام 2019، رغم أنه ربط ذلك بالنجاح في الحد من عدد الحوادث المرورية، وفي مقابلة تلفزيونية مباشرة قال الوزير صويلو: "إن الرئيس رجب طيب أردوغان وافق على الخطة التي تمت مناقشتها أيضاً مع وزارة النقل المشرفة على تشغيل الطرق السريعة، حيث يخول القانون التركي وزير الداخلية بزيادة حدود السرعة بنسبة 20%".

وأوضح صويلو أن وزارته ناقشت الخطة مع وزارة النقل التي أخبرتهم أن معايير السرعة الجديدة مناسبة لبعض الطرق السريعة، مؤكدا أنهم سيختبرون القرار الجديد بشأن طريق شمال مرمرة السريع، وهو عبارة عن شبكة طرق رئيسية شمال غرب البلاد تمتد عبر إسطنبول وكوجالي.

وأضاف أن بعض سائقي السيارات ينطلقون بسرعة تصل إلى 154 كيلومتراً في الساعة وهو الحد الذي يكلفهم غرامات إدارية، مؤكداً أنه لا ينبغي لهم الإسراع بهذا القدر.

وأشار الوزير إلى أنه إلى جانب طريق شمال مرمرة السريع، فإن الطرق السريعة التي تربط إسطنبول بإزمير والعاصمة أنقرة بولاية نيغدة وسط البلاد، مناسبة تماماً لحدود السرعة الجديدة.