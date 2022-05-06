دبلوماسي تركي: أهم مدافع عن القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية هي تركيا

قال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، إن أهم مدافع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية هي الجمهورية التركية، ورئيسها رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة خلال مشاركته في القمة الدولية الثالثة لمحاكاة منظمة التعاون الإسلامي للمدارس الثانوية، التي تنعقد في ولاية إسطنبول خلال الفترة بين 6 و9 مايو/ أيار الجاري.

وأضاف قيران: "أثبتت التجارب المريرة طيلة عشرات السنوات أنه لا يمكن الوصول إلى عالم أكثر عدلاً ومساواة ما لم يتم حل القضية الإسرائيلية-الفلسطينية التي تعد الجرح النازف للإنسانية".

ولفت إلى أن عدم حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو سبب العديد من الصراعات الدائرة في الوقت الراهن، وخاصة في المنطقة.

وأكّد أن تركيا تعتبر حل هذه المشكلة واجبًا إنسانيًا وإسلاميًا وأساسيًا، ومن أهم الخطوط الحمراء لسياستها الخارجية.

وشدّد على أهمية الدور التي تقوم به تركيا لضمان الوحدة داخل منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن كفاح تركيا سيستمر حتى يتم حل القضية، وتنتهي المظالم التي تعرضت لها الدولة الفلسطينية وتقوم دولة فلسطين على أساس حل الدولتين وتكون عاصمتها القدس.