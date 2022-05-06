هدية العيد.. نجاح منظومة الدفاع الجوي غوك دنيز في اختبارات الإطلاق

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، نجاح منظومة الدفاع الجوي قريب المدى غوك دنيز في إصابة الأهداف بدقة عالية خلال أخر اختبارات تمت على المنظومة من إحدى السفن الحربية.

وقال دمير في تغريدة له بتويتر: " هدية العيد من الصناعات الدفاعية التركية! منظومة الدفاع الجوي المحلية غوك دنيز في آخر اختبار إطلاق من فوق سفينة حربية وأصاب الأهداف العالية السرعة بدقة كبيرة، ومن المخطط له أن تصبح منظومة "غوك دنيز" جاهزة لدخول الخدمة بعد تثبيتها على الفرقاطة إسطنبول، بحلول نهاية العام الجاري".

وقامت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية بتطوير منظومة غوك دنيز في إطار مشروع أطلقته رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، لتلبية احتياجات القوات البحرية من أنظمة الدفاع الجوي القريب المدى لحماية السفن الحربية من التهديدات المحتملة.

وتتميز منظومة غوك دنيز وهي من نوع نظام أسلحة القتال القريب المعروف عالميا بـ " Close-In Weapon System (CIWS)" بقدرتها على حماية السفن الحربية والمنصات البحرية من تهديدات الطائرات والمسيرات والصواريخ المضادة للسفن.

وهي مزودة برادارات ومستشعرات بصرية كهربائية وسلاح مزدوج عيار 35 ملم يمكنه إطلاق 1100 طلقة في الدقيقة ويستخدم ذخيرة خاصة من إنتاج مشترك بين شركة أسيلسان وشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية.

ويمكن لنظام الرادار بمنظومة غوك دنيز تحديد الهدف والإقفال عليه وتدميره أوتوماتيكيا، ويتميز نظام غوك دنيز بإمكانية التزويد بأنواع مختلفة من الذخيرة في الوقت نفسه واختيار النوع المراد إطلاقه بحسب نوع الهدف، كما يمكنه للمنظومة التعامل مع الأهداف البرية إلى جانب الأهداف الجوية.

وقد تم تطوير كافة مكونات المنظومة بالإمكانات المحلية لتصبح تركيا واحدة من الدول القليلة التي يمكنها تصنيع هذا النوع من منظومات الدفاع الجوي.