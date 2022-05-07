تركيا تعلن تحييد 73 إرهابيا منذ انطلاق عملية "المخلب- القفل"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن جيش بلاده حيد 73 إرهابياً لغاية الآن في عملية "المخلب- القفل" الجارية ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين السبت، خلال زيارته برفقة قادة عسكريين إلى مقر قيادة القوات البحرية في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأضاف أقار أن القوات التركية دمرت 102 مغارة ومخبأ للإرهابيين، كما دمرت 524 عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً.

وأكد أن القوات التركية تلاحق الإرهابيين في ظل ظروف جوية قاسية، وتواصل اقتحام مخابئهم.

ولفت إلى أن 10 جنود من القوات التركية استشهدوا لغاية الآن خلال العملية العسكرية ضد معاقل الإرهابيين.

وشدد أن "القوات التركية ستلاحق الإرهابيين الذين ينتابهم الذعر، والارباك"، وأنهم عازمون على "تخليص الشعب التركي من آفة هذا التنظيم الإرهابي المستمرة منذ 40 عاماً".

وبيّن أن عملية "المخلبـ القفل" تجري بنجاح وفقاً للخطة المرسومة لها.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلبـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وحول الخلافات بين بلاده واليونان في بحري إيجة والمتوسط وجزيرة قبرص، قال أقار: "نحن مع القانون الدولي والحوار في جميع أنشطتنا، نريد حلاً سلميًا لكل مشاكلنا، وبالرغم من ذلك، للأسف تواصل اليونان سياساتها التوسعية والعدوانية بأفعالها وخطاباتها الاستفزازية ".

وحول التعامل القاسي لليونان مع طالبي اللجوء في بحر إيجة، قال أقار :"للأسف تجاهل العالم المعاملة القاسية واللاإنسانية لليونان تجاه طالبي اللجوء الأبرياء على مدى سنوات".

وأضاف: "ومع ذلك ضبطت اليونان متلبسة بالجرم في حادثة فرونتكس ، وأخيراً بدأ الاتحاد الأوروبي في رؤية ما يجري ، وإن كان ذلك محدوداُ".

وأكد أن "اليونان بدأت تختلق أجندات مصطنعة لتشتيت الانتباه وإخفاء حادثة فرونتكس".

وكان البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، فيما قدم المدير التنفيذي للوكالة استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق.

ولفت أقار إلى أن "القوات الجوية التركية انسحبت من المشاركة من مناورات 'لقاء النمر' بسبب تصرفات اليونان الأنانية ومحاولات استغلالها للمسائل الخلافية في مثل هكذا فعاليات دولية".

ونهاية أبريل الماضي اعتذرت تركيا عن المشاركة في مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من المقرر أن تستضيفها اليونان، بهدف عدم السماح لهذا البلد باستفزازها.

وتنظم مناورات الناتو "Tiger Meet" في أحد البلدان الحلفاء سنويا، حيث استضافتها تركيا عامي 2005، و2015، في حين من المقرر أن تستضيفها اليونان هذا العام في الفترة بين 9 و20 مايو/ أيار الجاري.