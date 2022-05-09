أردوغان: على الاتحاد الأوروبي الاعتبار من المأساة الجارية في أوكرانيا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن المأساة التي يشهدها العالم بأسره في أوكرانيا هي تحذير للاتحاد الأوروبي لما هو آت.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان، الإثنين، بمناسبة "يوم أوروبا"، نشرتها رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأضاف أن "الوقت قد حان كي يدوّن الاتحاد الأوروبي الذي ابتعد عن قيمه التأسيسية وخضع لتأثير السياسات قصيرة المدى للدول الأعضاء، قصة جديدة بالتزامن مع الحرب الأوكرانية".

وشدد على حاجة أوروبا الماسة للتضامن والتعاون ومنظور ثاقب وشجاع، كما في الفترة التي تم فيها إرساء أسس التكامل الأوروبي.

وأردف قائلا: "تركيا قدمت مساهمة ملموسة للتغلب على التحديات الحالية، ليس فقط كدولة مرشحة وحليف في الناتو، ولكن أيضًا كشريك في مكتسبات الاتحاد الأوروبي العميقة والقوية".

وأشار إلى أن الآثار السلبية للحرب الأوكرانية التي وصلت إلى أبعاد عالمية، أكدت مرة أخرى مدى الأهمية الاستراتيجية لتركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، لا سيما الأمن والهجرة وسلاسل التوريد والطاقة.

وتابع: "في المرحلة التي تتسم بالتعقيد، من مصلحة تركيا والاتحاد الأوروبي التركيز على القواسم المشتركة بدلاً من الخلافات، وعلى القيم الأساسية التي ندافع عنها بدلاً من تضارب المصالح".

وشدد على وجوب تشجيع مسيرة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والتي تسيرها أنقرة بكل صبر ونهج بناء رغم كافة العوائق.