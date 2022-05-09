تركيا والأمم المتحدة تبحثان الوضع الإنساني في أوكرانيا بالعاصمة أنقرة

بحث الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الوضع الإنساني في أوكرانيا وقضية المساعدات الإغاثية.

وانعقد اللقاء بين قالن وغريفيث، الإثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وخلال اللقاء تم استعراض تفاصيل خطة إنشاء مجموعة الاتصال الإنسانية الأوكرانية التي من المتوقع أن تضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا.

وجرى التأكيد على أهمية الدبلوماسية التي تقودها تركيا في مسألة فتح ممرات إنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق الصراع بأوكرانيا.

كما تم التشديد على ضرورة ضمان وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في عملية المفاوضات، وذلك من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية الحالية في أوكرانيا.

وأشار قالن إلى استعداد تركيا لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في قضايا مجموعة الاتصال الإنسانية وعمليات الإجلاء والمساعدات الإغاثية.

واتفق الجانبان على مواصلة تركيا والأمم المتحدة التنسيق والتعاون الوثيقين فيما بينهما للحيلولة دون حدوث أزمات إنسانية.