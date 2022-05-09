تشاوش أوغلو: تركيا مستمرة في سياساتها البناءة لتطوير التعاون مع أوروبا

أكد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أن تركيا تواصل سياستها البناءة لتطوير التعاون والحوار في جميع المجالات في خط عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في رسالة بعثها الوزير التركي الإثنين بمناسبة "يوم أوروبا" الذي يوافق 9 مايو/ أيار من كل عام.

وقال تشاوش أوغلو بخصوص المناسبة: "يوم أوروبا الذي نحتفل به هذا العام في ظل الحرب الأوكرانية، شهدنا مرة أخرى مدى صعوبة وقيمة الحفاظ على السلام".

وأشار إلى أن المأساة الحاصلة في أوكرانيا تحذير للجميع، مبينا أن ما يحدث في أوكرانيا حاليا يذكّر بوضع القارة الأوروبية في أربعينيات القرن الماضي.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية التي ستغير بشكل جذري البنية الأمنية التي تأسست بعد الحرب الباردة، ستكون أيضًا نقطة تحول بالنسبة لمستقبل أوروبا.

ولفت إلى أن الحروب والصراعات الساخنة وحالة عدم اليقين العالمية وتغير المناخ والإرهاب والهجرة غير النظامية تؤثر بشكل كبير على أوروبا.

وتابع قائلا: "إضافة إلى ذلك، فإن ظاهرة التمييز العنصري وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام تساهم في تآكل ثقافة التعايش في الاتحاد الأوروبي وتقوض القيم المشتركة التي تُبنى عليها أوروبا".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن تركيا بصفتها دولة مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي وحليفة للناتو، تعتبر بمثابة الدولة المحورية في حل كل هذه التحديات التي تواجهها أوروبا.

واستطرد: "هناك بعض الشرائح داخل الاتحاد الأوروبي ترى تركيا منافسا أو حتى تهديدا، غير أننا قدمنا مساهمات وتضحيات كبيرة من أجل استقرار القارة ورخائها خلال وبعد الحرب الباردة".