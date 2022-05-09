تشاوش أوغلو: تشكيل خلية أزمة في هايتي لتحرير مختطفين أتراك

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو تشكيل خلية أزمة في هايتي لتحرير مواطنين أتراك تم اختطافهم في البلد المذكور.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، اليوم الإثنين، عقب اجتماع للحكومة التركية انعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وردا على سؤال حول حادثة اختطاف حافلة كانت تقل ركابا بينهم 8 مواطنين أتراك في هايتي، قال تشاوش أوغلو: "نتابع الأمر، الآن شكلوا خلية أزمة في هايتي".

وأشار أنه بعث رسالة إلى نظيره الهايتي، وأن السفارة التركية لدى عاصمة الدومينيكان سانتو دومينغو تواصلت مع وزيري الداخلية والخارجية الهايتيين بشأن الحادثة.

ونوه أن القنصلية الفخرية التركية في العاصمة الهايتية بورت-أو-برنس تتابع التطورات.

وتابع: "تعلمون أن سفارتنا في جمهورية الدومينيكان معتمدة هناك (لدى هايتي)، وأبلغونا أنهم قاموا بكل ما يلزم لتحرير المختطفين في أسرع وقت".

ولفت أن عملية الخطف يعتقد باحتمال حدوثها بهدف الحصول على فدية، مؤكدا عدم ورود معلومات سلبية تتعلق بالحالة الصحية للمواطنين الأتراك.

وفي سياق متصل، أجرى تشاوش أوغلو اتصالا هاتفيا مع نظيره الهايتي جان فيكتور جينوس، بحثا خلاله، حادثة اختطاف الحافلة.

وأمس الأحد اختطفت حافلة كانت تقل من بين الركاب 8 مواطنين أتراك، أثناء توجهها في رحلة من جمهورية الدومينيكان إلى هايتي، حيث وقعت الحادثة على مقربة من مدينة بورت-أو-برنس عاصمة هايتي، التي شهدت حوادث اختطاف مشابهة في الماضي.