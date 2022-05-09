هايتي.. مساع تركية لتحرير مختطفين

تواصل السفارة التركية لدى سانتو دومينغو اتصالاتها مع السلطات الرسمية في هايتي، بشأن اختطاف حافلة كانت تقل ركابا بينهم 8 مواطنين أتراك.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الحافلة اختطفت أمس الأحد أثناء توجهها في رحلة من جمهورية الدومينيكان إلى هايتي.

ووقعت الحادثة على مقربة من مدينة بورت-أو-برنس عاصمة هايتي، التي شهدت حوادث اختطاف مشابهة في الماضي.

وبدأت السفارة التركية في عاصمة الدومينيكان سانتو دومينغو، المعتمدة لدى هايتي، ببذل قصارى جهدها عند سلطات البلدين.

وتم التوصل إلى معلومات تفيد بأن عملية الخطف تمت من قبل مجموعة مسلحة بهدف الحصول على فدية.

ومازالت السفارة التركية على تواصل وثيق مع السلطات الرسمية لتحرير المختطفين في أقرب وقت ممكن.