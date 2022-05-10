القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان يبحث مع بن سلمان العلاقات الثنائية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.05.2022 09:29
آخر تحديث في 10.05.2022 10:03
الرئيس التركي أردوغان مع ولي العهد محمد بن سلمان الرئيس التركي أردوغان مع ولي العهد محمد بن سلمان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان تلقى معلومات عن صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

والأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان أن عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز (86 عاما)، أجرى منظارا للقولون ونتيجته سليمة، وسيمكث بعض الوقت للراحة بمستشفى بجدة وفق قرار طبي.

ووفق الوكالة الرسمية السعودية واس: "اطمأن فخامة الرئيس التركي على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله".

من جانبه، عبر ولي العهد السعودي عن الشكر للرئيس التركي على مشاعره الأخوية النبيلة، وفق المصدر نفسه.

كما أعرب الرئيس التركي عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد أيام من زيارته للسعودية، أكد الرئيس أردوغان أن العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا في مختلف المجالات.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق كشف السياسي الإيراني المحافظ مهدي طائب أن إيران هي من أوعز بقصف مواقع...
مختارات