أردوغان يبحث مع بن سلمان العلاقات الثنائية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان تلقى معلومات عن صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

والأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان أن عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز (86 عاما)، أجرى منظارا للقولون ونتيجته سليمة، وسيمكث بعض الوقت للراحة بمستشفى بجدة وفق قرار طبي.

ووفق الوكالة الرسمية السعودية واس: "اطمأن فخامة الرئيس التركي على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله".

من جانبه، عبر ولي العهد السعودي عن الشكر للرئيس التركي على مشاعره الأخوية النبيلة، وفق المصدر نفسه.

كما أعرب الرئيس التركي عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد أيام من زيارته للسعودية، أكد الرئيس أردوغان أن العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا في مختلف المجالات.