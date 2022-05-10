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أقار يبحث مع نظيره الأوكراني عودة طائرتي شحن عسكريتين وسفن تجارية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.05.2022 11:42
آخر تحديث في 10.05.2022 11:43
طائرة طراز A400M في معرض تكنوفست اسطنبول الأناضول طائرة طراز "A400M" في معرض تكنوفست اسطنبول (الأناضول)

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم وبحثا مسألة تأمين عودة طائرتي الشحن العسكريتين التركيتين من طراز "A400M" وسفن تجارية تركية في موانئ أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان.

كما أكد أقار في الاتصال الهاتفي على الحاجة الماسة لإعلان وقف إطلاق نار في أوكرانيا مع الجانب الروسي.

وشدد على أنّ تركيا ستقوم بواجبها في تأسيس السلام وإيصال المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن أقار أن طائرتين من طراز "A400M" ما زالتا موجودتين في مطار بوريسبول بأوكرانيا بعد أن توجهتا إلى هناك لأغراض المساعدة الإنسانية وإجلاء مواطنين أتراك في 24 فبراير/ شباط الفائت.

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