أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) آخر الإحصاءات بخصوص السكان في تركيا.

وفقاً لآخر المعطيات التي أصدرتها الهيئة، زاد عدد السكان في تركيا عام 2021 بمقدار مليون و65 ألف و911 نسمة ليصل إجمالي عدد السكان إلى 84 مليون و680 ألف و273 نسمة.



وبحسب المعطيات بلغت نسبة السكان الذكور 50,1 في المئة (42 مليون و428 ألف و101 نسمة) مقابل 49,9 في المئة (42 مليون و252 ألف و172 نسمة).



فيما أشارت الإحصاءات إلى تراجع عدد السكان في 16 ولاية تركية أبرزها أغري التي تراجع عدد سكانها بمقدار 10 آلاف و311 نسمة، وولاية تشوروم بمقدار 3 آلاف 844 نسمة، وموش بمقدار 5 آلاف 889 نسمة، وهكاري بمقدار ألفين 296 نسمة، وقيريق قلعة بمقدار ألفين 735، وقارص وتراجع عدد سكانها بمقدار 3 آلاف 846 نسمة.