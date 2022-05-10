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تلبية لدعوة أردوغان.. الرئيس الكازاخستاني يزور تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.05.2022 10:17
آخر تحديث في 10.05.2022 12:03
رئيس كازاخستان، قاسم جومرت توكاييف رئيس كازاخستان، قاسم جومرت توكاييف

يبدأ رئيس كازاخستان، قاسم جومرت توكاييف زيارة رسمية إلى تركيا اليوم تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن توكاييف سيصل تركيا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في زيارة تستمر ليومين.

ومن المقرر أن يناقش الجانبان العلاقات التركية الكازاخية "التي ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية"، وسبل التعاون في شتى المجالات.

كما ستركز مباحثات الجانبين على القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يشهد لقاء الزعيمين التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

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