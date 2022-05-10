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صويلو يبحث مع وزير الدفاع الكازاخستاني القضايا الثنائية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.05.2022 16:29
آخر تحديث في 10.05.2022 16:41
وزير الداخلية التركي ووزير الدفاع الكازاخستاني الأناضول وزير الداخلية التركي ووزير الدفاع الكازاخستاني (الأناضول)

بحث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، مع وزير الدفاع الكازاخستاني رسلان جاكسيلكوف، التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إلى أنقرة.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، الأمن الإقليمي والعالمي، ومكافحة الإرهابيين الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية، والمساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، وصل توكاييف العاصمة التركية أنقرة، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المتوقع أن يوقع الجانبان اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، يعقبها مؤتمر صحفي لرئيسي البلدين.

وتعد زيارة توكاييف التي تأتي تلبية لدعوة من أردوغان، الأولى لتركيا منذ توليه رئاسة كازاخستان، وتستمر يومين.

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