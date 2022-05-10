مسؤول إيراني يقول إن طهران هي من يوعز بقصف القوات التركية في العراق

كشف السياسي الإيراني المحافظ مهدي طائب أن إيران هي من أوعز بقصف مواقع القوات التركية المتمركزة في شمال العراق، وفق ما نشر إعلام إيراني.

وفي مقطع صوتي نشره موقع "إيران إنترناشينال" تداولته حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد طائب العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا ضد الإرهابيين في سوريا والعراق.

وأشار أن الهجمات التي تستهدف القوات التركية في المنطقة وراءها عناصر مرتبطة بإيران.

ومهدي طائب معروف بقربه من المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو شقيق رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب.

وزعم طائب، وفق التسجيل المسرب، أن "تركيا تقول إنها ستضرب وستفعل ولا تنفذ شيئا في الميدان. أليست إدلب تحت سيطرتها؟ نقول لها انسحبي من هنا، تنسحب غدا".

وأثناء حديثه يقول أحد المستمعين "لكن العراق قصفت تركيا"، فيرد طائب "ليست العراق بل نحن من قصفها".

يُذكر أن تركيا أطلقت خلال السنوات الماضية عدة عمليات ضد إرهابيي تنظيم "بي كا كا" الذي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.