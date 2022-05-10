نمو الصادرات التركية بالعملة المحلية بنسبة 68.4 بالمئة في 4 أشهر

حققت الصادرات التركية بالعملة المحلية نمواً بنسبة 68.4 بالمئة في الأشهر الـ4 الماضية مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

فوفق بيانات وزارة التجارة، بلغ إجمالي قيمة الصادرات بالعملة التركية 33 مليارا و340 مليون ليرة (نحو 2.23 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.

وكانت قيمة الصادرات التركية بالعملة المحلية بلغت 66 مليارا و784 مليون ليرة (نحو 4.45 مليارات دولار)، بحلول نهاية العام الماضي 2021.

كما بلغ حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية، العام الماضي، 182 مليارا و829 مليون ليرة (نحو 12.2 مليار دولار).

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغ حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية 19 مليارا و520 مليون ليرة (1.30 مليار دولار).