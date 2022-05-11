أردوغان: دخول تركيا نادي العشرة الكبار اقتصاديا مرتبط بانتخابات 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دخول بلاده نادي الدول العشرة الكبار اقتصاديا، مرتبط بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة صيف عام 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فرع "حزب العدالة والتنمية" في الولايات التركية.

وأشار أردوغان أن الأزمات العالمية جلبت إلى جانب التهديدات فرصًا مهمة لتركيا، مبينا أن أنقرة اجتازت بنجاح العديد من التحديات بفضل الديمقراطية والبنية التحتية التنموية التي تعززت خلال فترة حكم حكومات العدالة والتنمية.

وأكد أن حكومات حزب العدالة والتنمية، ساهمت بشكل كبير في نهضة البلاد من خلال استثماراتها الكبيرة في مجالات الصحة والمواصلات والطاقة والزراعة والرياضة والسياسة الخارجية.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد أردوغان أن قوات بلاده تمكنت من سحق رؤوس الإرهاب داخل تركيا وخارجها وضمنت للمواطنين أمنهم وأمن ممتلكاتهم.

وانتقد أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لدعمها التنظيمات الإرهابية بآلاف الشاحنات المليئة بالأسلحة والمعدات القتالية.

وقال في هذا السياق: "قلنا لهم مرارا لمن ترسلون هذه الأسلحة وكيف تزعمون بأنكم تكافحون الإرهاب، ألسنا حلفاء في الناتو؟ كيف تدعمون تنظيما إرهابيا يهدد أمن تركيا واستقرارها".

وأضاف أن تركيا باتت أمل جميع المظلومين في أنحاء الأرض.

وحول مطالب المعارضة التركية بترحيل السوريين، قال أردوغان: "ما دمنا في السلطة لن نرحل السوريين، نحن لا نقدم على مثل هذه الخطوة بسبب تصريحات قليجدار أوغلو (رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض)".