إدارة بايدن تمهد الطريق أمام بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا

قدمت إدارة الرئيس جو بايدن تفاصيل للكونغرس بخصوص بيع قطع مقاتلات "إف-16" وبعض الصواريخ وأنظمة الرادار المستخدمة في تلك الطائرات لتركيا، وفق ما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وذكرت الصحيفة في خبر أسندته لمسؤولين أمريكيين، الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية زادت من جهودها بخصوص مبيعات الأسلحة الجديدة، مما قد يمهد الطريق أمام بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا بسبب دور أنقرة في الحرب الأوكرانية.

وقالت: "وبناءً على ذلك، أرسلت إدارة بايدن إلى الكونغرس مسودة حول بيع قطع إف-16 وبعض الصواريخ وأنظمة الرادات المستخدمة فيها وذلك في البيان غير الرسمي الذي أرسلته الشهر الماضي إلى قادة مجلسي الشيوخ والنواب، وفي حال عدم حدوث اعتراض من المنتظر إرسال بيان البيع الرسمي للكونغرس في الأيام القادمة".

وأكد المسؤولون أن رعاية تركيا للمباحثات بين روسيا وأوكرانيا، وتقديمها مسيرات مقاتلة للجيش الأوكراني كان لهما تأثير على خطوة الإدارة الأمريكية، بحسب الصحيفة.

وأشار أحد المسؤولين أن الحزمة تتضمن صواريخ "AIM-9 Sidewinder" و"AIM-120 Amraam" ورادارا ومعدات متطورة أخرى، وأن قيمتها تبلغ 400 مليون دولار.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية الإدلاء بأي تعليق للصحيفة حول الموضوع حتى يصبح العرض رسميًا.

وكانت الخارجية الأمريكية اعتبرت في رسالة بعثتها للكونغرس في مارس/ آذار الفائت أن بيع "إف-16" لتركيا "متوافق مع المصالح القومية للولايات المتحدة".