اتفاق على إنتاج مسيرات "عنقاء" التركية في كازاخستان

أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، إبرامها اتفاق مع شركة "كازاخستان إنجينيرينغ" للهندسة، من أجل إنتاج مسيرات "عنقاء" تركية الصنع في البلد الآسيوي.

وأشارت توساش في بيان، الأربعاء، إلى توقيعها اتفاقية مع كازاخستان العام الماضي، لتزويد الأخيرة بمسيرات أنقا.

وجاء في البيان أنه في إطار تعاون جديد مع كازاخستان، تم الاتفاق على افتتاح منشأة في البلد الآسيوي لإنتاج مسيرات عنقاء بشكل مشترك مع شركة كازاخستان إنجينيرينغ للهندسة.

وأكد أن المنشأة المذكورة ستشهد أعمال الصيانة والإصلاح أيضاً، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا.

وأفاد أنه بفضل هذه الاتفاقية باتت كازاخستان أول بلد أجنبي يتم فيه افتتاح مركز لإنتاج مسيرات "عنقاء".